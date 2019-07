Calciomercato Inter, colpo Sensi: "Sarà una grande stagione!"

CALCIOMERCATO INTER SENSI / Giornata di visite mediche per Sensi. Il centrocampista si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Per restare aggiornato con tutte le news del calciomercato CLICCA QUI. Ecco le prime parole dell'ormai ex giocatore del Sassuolo: "Sono contento della scelta che ho fatto - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - mi aspetto una grande stagione. Forza Inter".

