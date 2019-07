CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA JUVENTUS SZCZESNY PSG PERIN/ Come anticipato da Calciomercato.it, il futuro di Donnarumma può essere in bianconero e, quello di Szczesny, a Parigi con il PSG.

Con l'arrivo di, il classe 1999 avrebbe un maestro pronto ad iniziarlo all'interno dell'ambiente juventino.

Stando a quanto riportato da 'La Repubblica', il valzer degli estremi difensori potrebbe però coinvolgere anche Mattia Perin, in uscita dalla Continassa. L'ex capitano del Genoa sarebbe infatti la pedina per convincere definitivamente il Milan a lasciar andare Donnarumma, titolare in rossonero dalla stagione 2015/2016.