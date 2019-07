JUVENTUS NDOMBELE TOTTENHAM / Da tempo non si parla di lui come di un obiettivo principale della Juventus e oggi Tanguiy Ndombele è destinato ad uscire definitivamente dall'elenco dei possibili obiettivi bianconeri: come riferisce 'skysports.com', infatti, il centrocampista del Lione è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Tottenham.

Accordo trovato tra i club, per la cifra record per gli 'Spurs' di 73 milioni di euro e contratto quinquennale per il calciatore, più opzione per un'ulteriore stagione. Intesa raggiunta e ratificata da tutte le parti, ora si attenderebbero soltanto le visite mediche e gli annunci ufficiali. Ventidue anni, 49 presenze e tre gol in stagione, per Ndombele arriva l'addio alla Ligue 1 e lo sbarco in