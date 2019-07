UDINESE BEHRAMI SION / Valon Behrami lascia l'Udinese e la Serie A: ufficiale il trasferimento del centrocampista svizzero al Sion. Il calciatore, classe 1985, ha firmato un contratto di due anni con il club elvetico e per la prima volta giocherà nel campionato 'di casa'.

Dopo due stagioni in bianconero e oltre duecento apparizioni in Serie A con le maglie, tra le altre, di, il centrocampista fa ritorno in patria e si mette a disposizione del mister Stephane Henchoz. In carriera per Behrami anche 86 apparizioni con la maglia della Nazionale svizzera: ora l'avventura in casa con la maglia delche vestirà per i prossimi due anni.