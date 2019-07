INTER GODIN/ Attraverso il suo profilo Twitter, dopo il video pubblicato ieri, l'Inter ha condiviso un altro estratto delle parole di Diego Godin, arrivate nel dietro le quinte durante la realizzazione del promo.

Il difensore centrale, ex capitano dell'Atletico Madrid, ha parlato del club nerazzurro: "Una grandissima società. L'Inter è molto conosciuta in Uruguay, anche perchè per molti anni Alvaro Recoba ha vestito questa maglia". Godin si è trasferito a parametro zero a Milano.