CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Lukaku vuole l'Inter, l'Inter vuole Lukaku: c'è solo il Manchester United e le sue richieste a impedire fino a questo momento un matrimonio che sembra destinato, prima o poi a celebrarsi. Meglio prima, almeno per due delle tre parti in causa: se i nerazzurri vorrebbero iniziare la preparazione con il nuovo attaccante già a disposizione di Antonio Conte, anche il bomber belga non vede l'ora di intraprendere la nuova avventura italiana.

Calciomercato Inter, ultimissime su Lukaku

Desideri che, come si legge sul 'Manchester Evening News', potrebbero essere esauriti nei prossimi giorni: fonti vicine al calciatore, infatti, indicano questa come una settimana probabilmente decisiva per conoscere il destino di Lukaku, che da tempo ha raggiunto l'accordo con il club interista. Serve quello con il Manchester United che ha detto no sia all'inserimento di contropartite che all'offerta di prestito biennale con obbligo di riscatto: Marotta dovrà trovare la quadra con la società inglese, consapevole che il calciatore, pur non volendo andare alla rottura con lo United, vorrebbe che la vicenda si concludesse prima della partenza della squadra per l'Australia, programmata per l'8 luglio.