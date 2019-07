Roma, dall'Inghilterra: Alderweireld contropartita per Zaniolo

CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD ZANIOLO TOTTENHAM - La Roma continua la ricerca del sostituto di Kostas Manolas. È vicino Mancini dell'Atalanta, si continua a lavorare per Bartra del Betis, ma si monitora anche la situazione relativa a Toby Alderweireld di cui vi abbiamo parlato ieri.

Una 'carta' in più per il: secondo il 'Daily Mail', il manager degli 'Spurs', Mauricio, sarebbe intenzionato ad offrire il 30enne difensore belga, in scadenza di contratto nel 2020, per abbassare le richieste del club giallorosso da tempo nel mirino del club olandese . Nel frattempo, oggi potrebbe esserci un contatto tra l'agente del 20enne centrocampista e il direttore sportivo capitolino,, per discutere del prolungamento di contratto contando sulla volontà di tutte le parti in causa di proseguire insieme l'avventura