CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / La finale dell'Europeo Under 21 concede una pausa alle competizioni giovanili internazionali ma molto presto si ricomincia con l'Europeo Under 19 in programma dal 14 luglio in Armenia. Tra calcio giocato e mercato, il consueto punto settimanale di Football Under per Calciomercato.it sui giovani talenti:

1. E' periodo di ritiri, di preparazione estiva e per tanti giovani è il momento della vetrina, Fonseca avrà modo di valutare il talento di Gianmarco Cangiano, esterno offensivo classe 2001, non ancora maggiorenne (lo sarà a novembre) che per caratteristiche ricorda Lorenzo Insigne. Ha grandi qualità tecniche, è abile nell'uno contro uno e sa essere molto incisivo, ha realizzato quindici gol nell'ultima stagione.

2. Dalla rottura del crociato al ritiro con Ancelotti, è la storia di Valerio Labriola, centrocampista classe 2001 che un anno fa si rovinava l'estate con la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. In dodici mesi la vita è cambiata, Labriola nella seconda parte del campionato Primavera è rientrato in campo, svolgendo un nuovo ruolo, arretrando il suo raggio d'azione sulla linea dei centrocampisti. L'allenatore Roberto Baronio ha avuto quest'intuizione e Labriola l'ha sfruttata in modo brillante per crescere.

3. L'Atalanta Primavera si è laureata campione d'Italia e nel gruppo di Nunziata, che si prepara all'Europeo Under 19, avrà due rappresentanti: il portiere Carnesecchi e l'attaccante Piccoli. Carnesecchi, con Salvatore Esposito e Candela, è uno dei reduci del Mondiale Under 20 chiuso al quarto posto. Carnesecchi, all'ombra di Plizzari nell'avventura in Polonia, all'Europeo Under 19 dovrebbe essere protagonista mettendo in mostra l'esplosività e la reattività che lo contraddistinguono, qualità che convinsero Mancini a convocarlo per uno stage.

4. Il Bologna sta tentando di realizzare un colpo molto interessante: l'attaccante esterno danese del Nordsjaelland Skov Olsen. E' un classe 99, il 29 dicembre prossimo compirà vent'anni, può partire da entrambe le corsie laterali, nell'ultima stagione tra regular season, play-off, Coppa di Danimarca e turni di qualificazione all'Europa League ha realizzato 26 gol. All'Europeo Under 21 Skov Olsen ha impressionato tutti soprattutto nella gara contro l'Austria, è entrato al 74' sull'1-1, ha realizzato un assist e un gol per la vittoria danese.

5. Dani Olmo è uno dei migliori talenti che si sono messi in mostra all'Europeo Under 21, è un pupillo di Boban che vorrebbe portarlo al Milan.

Olmo è un trequartista classe 98, capace d'illuminare il gioco tra le linee, milita nella Dinamo Zagabria, dove è approdato dopo il percorso nel vivaio del Barcellona. Nell'ultima stagione alla Dinamo Zagabria ha realizzato 11 gol e 7 assist, all'Europeo ha evidenziato il suo talento segnando la rete del raddoppio spagnolo nella finale contro la Germania, un pallonetto fantastico con cui ha punito l'errore di Nubel sulla conclusione dalla distanza di

6. La Primavera della Sampdoria è reduce da due salvezze conquistate all'ultima giornata, il club del presidente Ferrero vuole rinforzare l'organico forse anche per evitare qualche patema d'animo. I blucerchiati hanno messo gli occhi su Kaique Rocha Lima, terzino destro classe 2001 del Santos. Strutturato fisicamente, ha gamba, può essere schierato anche nel ruolo di difensore centrale.

7. Dopo Romero, il Genoa guarda ancora in casa Belgrano per la sua difesa. Ai rossoblù piace Bruno Amione, difensore centrale classe 2002 della stessa scuola di Romero, potrebbe arrivare in collaborazione con l'Inter così come Pedro De La Vega, attaccante esterno del Lanus classe 2001 con dieci presenze già collezionate nel campionato di Primera Division.

8. Nicolò Armini è l'unico giocatore della rosa di Nunziata prima per lo stage di Coverciano da oggi fino all'8 luglio e poi per l'Europeo Under 19 in Armenia che nell'ultima stagione ha giocato nel campionato Primavera 2, aiutando anche la Lazio a raggiungere la promozione attraverso i play-off. E' stata una stagione ricca di soddisfazione per Armini che ha portato a casa sia l'esordio in Europa League che in serie A. Difensore centrale classe 2001, è un profilo da seguire: abile nell'impostazione sia nel corto che nel lungo, ha forza nell'anticipo, discreto nelle letture ed è dotato di un buon senso della posizione, può essere adattato anche nel ruolo di esterno destro basso.

9. Antonio Candela è uno dei profili più attesi all'Europeo Under 19, essendo reduce anche dal Mondiale Under 20. Esterno destro di spinta, sa guadagnare il fondo con frequenza e ha un buon cross, nella Primavera del Genoa, sconfitta in finale alla Viareggio Cup e retrocessa dopo aver perso il play-out, non ha particolrmente brillato con due assist in 23 presenze. Al Mondiale Under 20 ha giocato due volte, contro il Giappone e nella sconfitta ai supplementari contro l'Ecuador nella finale per il terzo e il quarto posto.

10. Nel gruppo dei 25 di Nunziata per l'Europeo Under 19, che poi diverranno 20, la Juventus è la squadra con più rappresentanti, ben cinque, uno in più dell'Inter finalista per lo scudetto mentre i bianconeri non si sono qualificati neanche ai play-off. Gozzi, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Portanova e Petrelli è la cinquina bianconera, tre su cinque hanno anche debuttato in prima squadra. Mancano all'appello di quelli che Allegri ha gettato nella mischia i ragazzi classe 2001 Petrelli e Fagioli che, però, hanno trovato spazio nell'Under 23 bianconera in serie C. Fagioli è un centrocampista con una grande visione di gioco, capace di leggere particolari linee di passaggio, sa essere determinante tra le linee, usa con disinvoltura entrambi i piedi.