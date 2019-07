NAPOLI PULGAR BOLOGNA MILAN / Si profila un vero e proprio duello tra big per Erick Pulgar. Il centrocampista cileno del Bologna è infatti corteggiato da tanti club di Serie A ed esteri e potrebbe cambiare maglia nel corso dell'estate. Il club rossoblù punta al rinnovo contrattuale del centrocampista e soprattutto all'innalzamento della clausola rescissoria da 12 a 25 milioni di euro.

Ma i club vorrebbero approfittare proprio della bassa cifra della clausola per tentare l'assalto al giocatore, attualmente impegnato in Copa America con la propria nazionale. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il Napoli avrebbe messo gli occhi sul ragazzo, che però piace anche a Inter, Juventus e soprattutto Milan, che sta pensando a lui come alternativa per il centrocampo e viste le sue caratteristiche da regista, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport'. Il Napoli però proverà a prendere in contropiede le dirette rivali: oggi ci sarà infatti un incontro tra il ds partenopeo Giuntoli e l'agente del giocatore, per sondare la possibilità di un suo trasferimento in azzurro. Lo riporta 'Rai Sport'.