CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO RINNOVO CONTRATTO PETRACHI VIGORELLI JUVENTUS - Oggi per Nicolò Zaniolo è un giorno speciale, quello del suo ventesimo compleanno. E il giovanissimo centrocampista della Roma potrebbe ricevere un regalo decisamente importante: stando a quanto riportato da 'sportmediaset.it', oggi sarebbe in programma un incontro tra il nuovo direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, e l'agente del calciatore, Claudio Vigorelli, per imbastire il discorso relativo al prolungamento del contratto, con adeguamento dell'ingaggio.

Attualmente vincolato al club capitolino fino al 2023, per ildi Robertosi parla da tempo di un nuovo accordo fino al 2024 e la volontà di tutte le parti in causa è quella di continuare l'avventura insieme, come raccontato dalla nostra redazione nel mese scorso , nonostante il forte interesse della. L'accordo potrebbe essere trovato sulla base di un ingaggio annuale da 2 milioni di euro circa più bonus. Si attendono ulteriori aggiornamenti.