LAZIO ADEKANYE / La Lazio è particolarmente attiva sul mercato. Oltre a Manuel Lazzari dalla Spal, per cui mancherebbe soltanto l'annuncio, i biancocelesti dovrebbero annunciare a breve anche il giovane Bobby Adekanye.

Come riferisce il 'Corriere dello Sport', il contratto dell'olandese di origini nigeriane sarebbe stato già depositato in Lega dal club biancoceleste e a questo punto si attende solo l'ufficialità dell'affare. Il classe 1999, che arriva dalle giovanili dela costo zero, ha firmato un contratto quadriennale con i capitolini. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI