Roma, la pista Cragno è in stand by

CALCIOMERCATO ROMA CRAGNO CAGLIARI BARELLA - Roma e Cagliari hanno raggiunto l'accordo per Nicolò Barella, come svelato dal presidente rossobluGiulini, ma il calciatore, per ora, ha intenzione di vestire solo la maglia dell'Inter.

In passato, un altro calciatore dei sardi è stato accostato ai giallorossi: stiamo parlando del portiere Alessio Cragno . I capitolini, che cercano un nuovo numero uno per sostituire il partente, seguono diversi profili,e, soprattutto,delsono gli ultimi nomi in ordine di tempo. Per quanto riguarda, invece, da tempo non si registrano contatti e, dunque, la situazione è in stand by. Non è escluso un ritorno di fiamma, visti gli ottimi rapporti tra club: la valutazione del 25enne estremo difensore di Fiesole è di 25 milioni di euro.