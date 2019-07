JUVENTUS CHIESA FIORENTINA / Preso Luca Pellegrini, sempre più vicino Matthijs deLigt. Ma l’opera di ringiovanimento della Juventus va avanti senza sosta e il mirino si sposta anche sul reparto offensivo dove l’obiettivo numero uno rimane Federico Chiesa. La dirigenza bianconera da mesi è ormai in pressing sul gioiello della Fiorentina e della Nazionale con cui vanta un accordo già raggiunto.

L’ostacolo principale rimane la proprietà viola, soprattutto dopo il passaggio della società dalla famigliaall’italo-americano Roccoche, però, al netto delle dichiarazioni di incedibilità del calciatore detta le condizioni per trattarne la vendita.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it infatti, la Viola vorrebbe nel caso che fosse lo stesso Chiesa ad esporsi in prima persona, anche con i tifosi, chiedendo espressamente la cessione alla Juventus. Senza questo passo fondamentale, la Fiorentina al momento chiude alla cessione, soprattutto ai rivali bianconeri. Come base per la trattativa, in ogni caso, si parte da una valutazione da 60/70 milioni di euro, con la possibilità di inserire contropartite tecniche per abbassare la parte cash. Ma tutto dipende da Federico Chiesa a questo punto.