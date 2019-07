MILAN ANDERSEN PRAET ARSENAL FEKIR / Con il calciomercato che entra nel vivo, sembrano intrecciarsi sempre più i fili delle trattative di Milan ed Arsenal. Oltre al sogno Torreira, un affare che però è decisamente complesso per i rossoneri, i 'Gunners' sono pronti a sfidare Boban e Maldini anche per altri obiettivi.

Andersen e soprattutto per cui è pronto l'affondo come rivelato da Calciomercato.it , sono seguiti con grande attenzione dalla dirigenza milanista su richiesta di Marco, ma l'Arsenal non molla la presa e vorrebbe acquistare entrambi i giocatori dalla. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Ora però spunta un nuovo duello che vede coinvolto il Milan con la squadra inglese. Duello che riguarda Nabil Fekir. Come riferisce il 'Mirror', il centrocampista francese, che è entrato nell'ultimo anno di contratto con il Lione, è finito nel mirino dei 'Gunners', che cercano rinforzi per il reparto offensivo. Il primo obiettivo di Unai Emery sarebbe Wilfried Zaha, ma la richiesta del Crystal Palace è molto elevata e i londinesi vorrebbero evitare un'asta con il Manchester United, anche lui interessato all'ivoriano. Da qui la possibilità di virare su Fekir, giocatore dalle caratteristiche diverse, ma che può partire per una cifra decisamente inferiore (poco più di 33 milioni di euro). Sul franco-algerino c'è però anche il Milan, che potrebbe puntare su di lui come nuovo trequartista della squadra, magari coinvolgendo Suso nell'affare con il Lione.