CALCIOMERCATO ROMA INTER ICARDI / Fronte di mercato rovente lungo l'autostrada Milano-Roma. Inter e Roma si sfidano apertamente per Barella, con il centrocampista del Cagliari che sembra prediligere i nerazzurri, nonostante siano i giallorossi ad avere l'accordo coi sardi. In stand-by l'affare Dzeko, con le due società ancora distanti sulla valutazione economica. Un altro attaccante potrebbe fare il percorso inverso. Secondo 'Repubblica', la Roma non molla la pista Icardi.

L'attaccante argentino è in rotta con il club, che gli ribadirà il foglio di via, anche senon vuole sentir parlare di cessione. La situazione, col passare dei giorni, potrebbe però farsi insostenibile, sia per l'argentino, che non può permettersi una stagione intera da separato in casa, sia per i nerazzurri, che avranno bisogno di monetizzare dalla sua vendita. L'Inter aveva già proposto Icardi alla Roma in una trattativa per Zaniolo , qualche settimana fa. La Roma pensa anche ad Higuain , altra possibile trattativa da seguire attentamente.