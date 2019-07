Bologna, Fenucci 'annuncia' Schouten. E su De Rossi...

CALCIOMERCATO BOLOGNA DE ROSSI FENUCCI SCHOUTEN - C'è spazio anche per il calciomercato, a margine dell'evento per la presentazione delle maglie per la stagione 2019/2020 del Bologna.

A parlarne è Claudio, amministratore delegato del club rossoblu: "giovedì ci sarà sicuramente, vediamo se qualcuna delle trattative in piedi si riesce a concretizzare velocemente, ci sono dettagli che stanno rallentando le operazioni - le sue parole riportata da 'ilrestodelcarlino.it -è quello più vicino, non so se giovedì potrà essere presente". Si è parlato anche di un possibile interesse per lo svincolato di lusso Daniele, mentre in uscita impazzano le voci su: "De Rossi difficilmente vestirà la maglia del Bologna. Santander, invece, sta bene a Bologna. Al momento non c'è nessuna trattativa in atto. Se dovesse uscire un attaccante, dovremmo prima pensare a come sostituirlo".