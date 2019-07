BALLOTTA BUFFON JUVENTUS DONNARUMMA MILAN /Tra le tante maglie indossate in carriera, quella della Lazio, con cui ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Marco Ballotta, ex portiere biancoceleste, in un'intervista esclusiva a Calciomercato.it, ha parlato dell'ormai imminente ritorno di Buffon alla Juventus, di Donnarumma, di Perin, del prossimo campionato e del club di Lotito.

Marco, come giudichi il ritorno di Buffon alla Juventus?

"E' giusto così. La sua carriera deve finire alla Juventus. E' un uomo di spogliatoio, conosce benissimo l'ambiente. Credo che per lui sarà l'ultimo anno da giocatore, poi diventerà dirigente dei bianconeri".

Vista l'importanza del personaggio, non c'è il pericolo che possa diventare ingombrante per Szczesny?

"No. Buffon sa benissimo di essere il secondo portiere, magari ha un accordo con la società in questo senso. Secondo me giocherà una quindicina di gare, non farà il classico panchinaro. In questo modo riuscirà a rendersi ancora utile".

Da qualche giorno si ipotizza l'acquisto di Donnarumma da parte della Juventus, con conseguente cessione di Szczesny e trasferimento di Perin al Milan.

"In quel caso diventerebbe un problema, perchè Donnarumma è bravo ma molto giovane. Con Buffon dietro avrebbe troppa pressione. Secondo me sarebbe complicato. La Juventus in quel ruolo non ha problemi e non credo farà questa operazione".

Perin in ogni caso dovrà trovare una nuova sistemazione...

"Perin è giusto che vada via perché ha già perso un anno, facendo il secondo della Juventus. Lui merita di essere titolare, in modo anche da riconquistare la Nazionale".

Rispetto ai primi movimenti di mercato, credi che il prossimo campionato sarà più equilibrato?

"Secondo me la Juventus resta davanti a tutti, visto anche i giocatori che sta acquistando. All'Inter è arrivato Conte, ma non è scontato vincere al primo anno. Vedo più il Napoli come prima rivale dei bianconeri, se non altro perché è rimasto Ancelotti".

Hai vinto uno scudetto con la Lazio. Come vedi la prossima stagione dei biancocelesti?

"Dipenderà ovviamente dal mercato, ma credo che lotterà per la Champions League. Sicuramente deve cambiare 5/6 giocatori".

Diversi ex calciatori sono stati chiamati come dirigenti dai vari club, torneresti alla Lazio?

"Sì, ma bisogna essere nelle grazie di qualcuno".