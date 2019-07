JUVENTUS BLANC RABIOT POGBA / "Rabiot è un grandissimo affare per la Juventus: si è assicurata un ottimo giocatore senza spendere nulla: un colpo perfetto dal punto di vista sportivo e finanziario". Parole di Laurent Blanc, che conosce benissimo il nuovo acquisto bianconero, che è stato presentato in mattinata, avendolo allenato nel Paris Saint-Germain. "Rabiot è un centrocampista box-to-box, di grande potenza. Basta gestirlo al meglio, dandogli la possibilità di esprimersi nella zona calda del campo, dove si decidono i match" dichiara il tecnico a 'La Gazzetta dello Sport'.

Blanc sottolinea però anche come il giocatore abbia un carattere non facile: "Ha litigato cone contestava i privilegi di, ma può andare d'accordo con tutti,compreso, proprio perché ha carattere e temperamento". Dove farlo giocare? "Il regista non è il suo ruolo prediletto, dovessi dare un consiglio agli suggerirei di impiegarlo mezz'ala sinistra in un 4-3-3".

Blanc ha sottolineato però come l'arrivo di Rabiot possa non escludere Pogba: "Perché no? Tutti i grandi club devono avere grandi giocatori. Il centrocampo della Juventus è già molto ricco. Pogba è un giocatore già affermato, bisogna stare attenti soprattutto in ottica equilibrio, in fondo a calcio si gioca in undici".