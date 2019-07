Lazio, tensione con Luis Alberto: addio in vista?

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO SIVIGLIA / Prosegue la tensione a distanza tra la Lazio e Luis Alberto.

I numerosi messaggi mandati dal giocatore, prima in risposta a, poi commentando l'arrivo disulla panchina del, non sono piaciuti alla società biancoceleste. Secondo il 'Corriere dello Sport', la rottura è vicina. Se il giocatore vorrà andare via, gli basterà comunicarlo al club e portare un'offerta di circadi euro. La prossima settimana, con il raduno e le visite mediche di rito, potrebbe essere decisiva, intanto il giocatore continua a strizzare l'occhio agli andalusi.