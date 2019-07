CALCIOMERCATO BRASILE ARGENTINA FILIPE LUIS EVERTON ALVES DE PAUL LAUTARO / È la partita dell'anno per l'intero Sudamerica: nella notte tra il 2 e il 3 luglio alle 2.30 gli occhi saranno totalmente puntati sullo stadio 'Minerao' di Belo Horizonte, teatro di Brasile-Argentina valida per la Copa America. Una vera e propria finale anticipata che vedrà di fronte due compagini che arrivano alla sfida con percorsi differenti: difficoltà iniziali e un Messi non al top per l'Albiceleste che si è affidata finora a Lautaro Martinez, mentre i verdeoro punteranno tutto su una difesa granitica che non ha ancora incassato reti. Non mancherà inoltre il talento, come è lecito aspettarsi dal meglio che il calcio sudamericano possa offrire a livello internazionale. Lo sanno benissimo anche le big di Serie A che tra entrate ed uscite, passato e futuro guardano con molta attenzione proprio a Brasile-Argentina. Dalla vecchia conoscenza Dani Alves agli 'italiani' Allan, de Paul e Lautaro, passando per Filipe Luis ed Everton: il calciomercato del nostro campionato potrebbe passare molto da Belo Horizonte.

Calciomercato, da Alves a Filipe Luis: occasioni per la Serie A

Di talenti interessanti ne è stracolmo il Brasile di Tite che al momento della scelta dell'undici titolare avrà l'imbarazzo della scelta. Lo stesso che potrebbero avere le big di Serie A guardando la semifinale di Copa America che metterà in luce oltre all'ex romanista Alisson anche due occasioni low cost come Dani Alves e Filipe Luis. In particolare il mancino classe 1985 è stato spesso accostato alla Juventus. Parametro zero di grande qualità ed esperienza che in nazionale gioca da titolare proprio al posto del bianconero Alex Sandro, anche lui spesso coinvolto in ottica mercato. Su Luis anche PSG e Barcellona oltre alla Juve che conoscerà il futuro del calciatore solo dopo la Copa. Tra Serie A, con l'Inter alla finestra, e America il futuro di Dani Alves che già in passato ha vissuto proprio in bianconero un'esperienza in Italia. L'ex blaugrana reduce dall'avventura al PSG sarebbe perfetto per gli schemi di Antonio Conte che sembra aver però colmato il buco con l'arrivo di Lazaro.

Juventus ed Inter sono state inoltre accostate in passato anche al mediano Casemiro, mentre Coutinho in uscita da Barcellona è pura utopia vista anche la concorrenza forte dalla Premier. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Con l'arrivo imminente di de Ligt non dovrebbe invece più interessare ai bianconeri Marquinhos, mentre Willian e Richarlison non sono mai davvero decollati in ottica nerazzurra. Occhio di riguardo anche per gli 'italiani' Miranda, Paquetà e Allan con in particolar modo il napoletano possibile partente di lusso vista l'incedibilità di Koulibaly. Chiudono il quadro per il Brasile il suggestivo Neres seguito da mezza Europa e il giovanissimo Everton accostato al Milan ai tempi di Leonardo.

Calciomercato, uno sguardo all'Argentina: occhio agli assalti per de Paul e Martinez

Decisamente meno coinvolta in ottica Serie A è l'Argentina che soprattutto in difesa offre un tasso tecnico inferiore rispetto ai colleghi in maglia verdeoro. Il primo punto in agenda potrebbe essere il centrale della Fiorentina, German Pezzella, accostato anche alla nuova Roma di Fonseca visto l'addio di Manolas. Non è un nome forte ma potrebbe rappresentare la giusta occasione di esperienza per diversi club. Appare invece ancor più ostico il ritorno in Italia dell'ex giallorosso Leandro Paredes che si è definito soddisfatto della sua esperienza al PSG. Il più talentuoso della retroguardia è invece Nicolas Tagliafico, reduce da una grande stagione con l'Ajax che gli ha permesso di finire sul taccuino di diversi direttori sportivi. Lo Celso sarebbe poco più di una successione mentre si parlerebbe di cavallo di ritorno anche in caso di approdo in Serie A di Roberto Pereyra, con un passato alla Juve e all'Udinese.

A completare il cerchio ci sono poi tre 'italiani' con un mercato in fermento: Lautaro Martinez, Paulo Dybala e Rodrigo de Paul. Il bianconero di Udine potrebbe rimanere in Italia cambiando però squadra dopo una buona annata in Friuli, mentre sul 'Toro' sarebbe forte l'interesse del Barcellona di Leo Messi. Il giudizio definitivo su Dybala spetterà invece a Maurizio Sarri. Fino a quel momento difficile ipotizzare realmente una destinazione.

Copa America, Brasile-Argentina: orario e dove vederla

La partita tra Brasile e Argentina è in programma alle ore 2.30 della notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio e sarà visibile in esclusiva su 'DAZN'.