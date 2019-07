Milan, sfida alla Roma: incontro in vista per Veretout

CALCIOMERCATO MILAN VERETOUT FIORENTINA ROMA / Il Milan non si ferma, dopo il colpo Theo Hernandez i rossoneri continuano a spingere alla ricerca di nuovi acquisti. La priorità, dopo l'acquisto di Krunic, è un nuovo colpo a centrocampo per dare a Giampaolo una mediana di sostanza e qualità.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo il 'Corriere dello Sport', oggi è in programma un incontro con l'agente di Jordan. Il Milan sta studiando un'offerta alla, una formula che permetta di non arrivare ai 25 milioni chiesti dal club viola. C'è da battere la concorrenza della Roma che ieri ha presentato un'offerta a Veretout , più defilato ilche però ancora non ha mollato.