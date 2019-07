Calciomercato Juventus, Chiesa 'decide' il valzer delle punte

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA HIGUAIN MANDZUKIC KEAN / Il primo obiettivo di mercato della Juventus per l'attacco resta Federico Chiesa. La Fiorentina continua a fare muro, ma, secondo 'Tuttosport', i bianconeri sono fiduciosi nell'abbattere le resistenze del club viola, puntando su un'intesa di massima già raggiunta con il giocatore.

Con l'innesto di Chiesa, almeno uno degli attaccanti al momento a disposizione disarebbe destinato all'addio.vorrebbe restare, ma i bianconeri attendono offerte interessanti, di recente è spuntato anche l'. Possibile partenza anche per, maggiori possibilità di permanenza invece per Moise, anche se un'offerta superiore ai 40 milioni potrebbe far vacillare i bianconeri. Da decifrare anche la situazione di: per Sarri è un intoccabile, un'offerta sostanziosa potrebbe rimescolare nuovamente le carte.