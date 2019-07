INTER GODIN CONTE / È stato per 9 anni il giocatore di fiducia di Simeone. Stesso nome di battesimo, identica grinta. Diego Godin a 33 anni sbarca all'Inter, dopo l'esperienza con l'Atletico Madrid, l'unica squadra capace d'inserirsi nel duopolio spagnolo Barcellona-Real. Non un semplice giocatore, ma un condottiero in campo, con la leadership nel DNA. L'uruguaiano è un mix di grinta, fisicità, senso della posizione, con il vizio del gol. Non a caso è soprannominato "Faraone".

Con la maglia dei 'Colchoneros' ha conquistato 1 Liga, 1 Coppa di Spagna, 1 Supercoppa spagnola. In campo internazionale 2 Europa League e 3 Supercoppe Uefa, la prima proprio contro l'Inter nel 2010.

Godin un allenatore in campo per mister Conte

Due le finali di Champions, entrambe perse nel derby con il Real Madrid. A 19 anni debutta in Nazionale, di cui diventa successivamente capitano, vincendo la Coppa America nel 2011. Godin è stato inseriro nell'All Star Team agli ultimi Mondiali in Russia.

Il centrale è sbarcato a Milano con le idee chiare: "Vengo per vincere", stesso verbo che contraddistingue il tecnico dell'Inter. "C'è un nuovo sceriffo in città" ha scritto la società nerazzurra sui social. L'uruguiano che guiderà la difesa nerazzurra, rigorosamente a tre, con Skriniar da una parte e DeVrij dall'altra. Praticamente un muro, pronto a respingere gli assalti di Ronaldo e compagni. La sfida alla Juventus parte da dietro.