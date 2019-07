Inter, Nainggolan frena il piano di Conte

INTER NAINGGOLAN / Non solo Mauro Icardi, che rimane la situazione più delicata da affrontare. L'Inter deve fare i conti anche con Radja Nainggolan, voluto a tutti i costi un anno fa e già fuori dai piani nerazzurri.

Il nuovo tecnico Antonioavrebbe ormai deciso di tagliarlo ed evitare minusvalenze sarà complicato, visto che è a bilancio per circa 30 milioni di euro. Per questo si è paventata l'ipotesi di partenza in prestito, dopo che il centrocampista belga ha respinto proposte fuori dall'Europa.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', però, Nainggolan non solo non prende in considerazione le destinazioni esotiche. In questa fase vorrebbe restare a Milano e starebbe spingendo per la permanenza.