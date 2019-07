Milan, si tratta per Lovren: le cifre

CALCIOMERCATO MILAN LOVREN LIVERPOOL / L'arrivo ieri a casa Milan di Pedrag Mijatovic ha aperto nuovi fronti di mercato per i rossoneri. L'ex attaccante del Real Madrid, oggi intermediario di mercato, come noto lavora in sinergia con l'agente Vlado Lemic, che rappresenta gli interessi di numerosi giocatori di spessore.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il nome più caldo sembra essere quello di, difensore delche però ha avuto spazio limitato nelle rotazioni di Jurgen, avendo raccolto in totale appena 18 presenze. Secondo 'Tuttosport' la trattativa è in corso, la richiesta degli inglesi è di circadi euro, il Milan si spinge per ora al massimo a. Al giocatore potrebbe invece essere proposto un quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione. I rossoneri, comunque, non mollano ancora, in alternativa per la difesa, la pista