Juventus, guerra aperta: Real Madrid disposto a tutto per Pogba

JUVENTUS POGBA REAL MADRID / La resistenza del Manchester United a questo punto rischia di diventare un problema 'secondario' per la Juventus nella corsa a Paul Pogba.

I bianconeri continuano a sognare il ritorno del francese che con i nuovi innesti di Rabiot e Ramsey andrebbe a comporre un centrocampo stellare, ma l'insidia delè più che concreta ed in Spagna anche oggi rilanciano fortissima l'intenzione degli spagnoli di portare il francese al 'Santiago Bernabeu'.

Lo riferisce il quotidiano 'As' che dedica l'apertura di oggi proprio al centrocampista dello United spiegando che il Real ha deciso di accontentare il tecnico Zinedine Zidane, che anche nell'ultimo vertice di mercato andato in scena ieri avrebbe ribadito fermamente la necessità di avere in rosa Pogba, e per questo farà di tutto fino al 2 settembre (ultimo giorno di mercato in Spagna) per convincere i 'Red Devils' a venderlo. Lo United, da parte sua, nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League continua a ribadire di non voler cedere, soprattutto per non danneggiare l'immagine potente che il club si è costruito in tutto il mondo. Fondamentale quindi sarà la volontà dello stesso Pogba, che dovrebbe avere un confronto col manager Solskjaer prima della partenza per la tournée australiana fissata per il 13 luglio. Per la Juventus, come vi abbiamo raccontato, il ritorno di Pogba rimane una priorità, ma se di mezzo ci si mette anche il Real Madrid...