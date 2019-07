Calciomercato Inter, Icardi 'finanzia' Lukaku

CALCIOMERCATO INTER ICARDI LUKAKU / Inter ancora avanti tutta su Romelu Lukaku. Il belga è l'obiettivo primario per l'attacco nerazzurro, un colpo che però per essere messo a segno necessità di una cifra piuttosto elevata, almeno di 70 milioni di euro. Cifra che il club, come riporta 'Tuttosport', spera di ricavare dalla cessione di Icardi.

L'orientamento della società, come riporta 'Tuttosport', sembra essere quello di risolvere al più presto la grana legata all'argentino, per poter poi mettere sul piatto delsoldi freschi. Icardi spera ancora di poter convincerein ritiro delle sue qualità, ma non ci sono margini eribadirà in settimana ala linea societaria. A quel punto, l'Inter non metterà comunque paletti sulla futura destinazione del giocatore, per accelerare una soluzione che accontenti tutti.