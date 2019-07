JUVENTUS BONUCCI DE LIGT / Annunciato Adrien Rabiot, il calciomercato Juventus adesso si concentra sulla difesa dove registra un gran fermento. Perché è vero che questa dovrebbe essere la settimana decisiva per l'acquisto di Matthijs de Ligt, ma nel frattempo anche sul fronte inverso va registrato un interessamento crescente dei top club europei per Leonardo Bonucci che potrebbe far breccia nella dirigenza bianconera portando alla cessione del centrale italiano. Clicca qui per restare aggiornato.

Dopo le voci dei giorni scorsi sul corteggiamento del nuovo Paris Saint-Germain di Leonardo, il 'Corriere dello Sport' in edicola oggi annuncia la riapertura della pista che potrebbe portare Bonucci al ManchesterCity.

Richiesto da Guardiola al suo arrivo nel 2016, il difensore bianconero è tornato in cima alla lista dei desideri del manager spagnolo e nelle ultime ore tra le società ci sarebbero stati contatti dai quali sarebbe emersa una certa disponibilità da parte della 'Vecchia Signora' a trattare la cessione. Un tentativo deciso che mette dunque i 'Citizens' davanti al Psg e anche ad altre big che si sono mosse, in particolare. La Juve, comunque, per cedere si aspetta proposte da almeno 50-60 milioni di euro per mettere a bilancio un'altra plusvalenza (un anno fa costò 35 milioni il suo ritorno).

Intanto, chiuso l'accordo col giocatore, la Juventus e Mino Raiola attendono il momento giusto per il blitz ad Amsterdam necessario per la definizione dell'intesa con l'Ajax per de Ligt. La fumata bianca, alla fine, potrebbe arrivare a quota 75 milioni tra parte fissa e bonus.