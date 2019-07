CALCIOMERCATO ROMA INTER BARELLA CAGLIARI DEFREL / Roma e Inter continuano a contendersi il cartellino di Nicolò Barella.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , il giovane centrocampista delal momento non ha cambiato idea: la sua prima scelta resta l'di Antonio, nonostante il pressing dei giallorossi, che in questi giorni hanno provato a convincerlo più volte anche con un'offerta importante in termini di ingaggio. Allo stato attuale però il Cagliari preferisce chiudere l'accordo con i capitolini, i quali hanno offerto 35 milioni di euro più il cartellino di, valutato 15 milioni, rispetto all'offerta nerazzurra di 36 milioni più 4 di bonus e il prestito di due giovani. Defrel, ad ogni modo, può comunque approdare in Sardegna indipendentemente dall'arrivo o meno dinella Capitale.

