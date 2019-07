CALCIOMERCATO ROMA FIORENTINA VERETOUT / La Roma continua a lavorare sul mercato per mettere in piedi una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Oltre a Barella, la cui preferenza sembrerebbe spingerlo verso l'Inter, Petrachi starebbe continuando ad approfondire i discorsi con Veretout.

Secondo 'Sky Sport' infatti il DS ex Torino avrebbe offerto al centrocampista della Fiorentina un contratto da tre milioni di euro netti a stagione, superando la concorrenza del. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI! Le parti sono davvero vicine: l'Atalanta chiede 25 milioni di euro, e la Roma è arrivata ad offrire fino a 22. Facile pensare che la trattativa vada in porto sui 23 più bonus