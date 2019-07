Calciomercato Juventus, Pellegrini già via?

CALCIOMERCATO JUVE PELLEGRINI CAGLIARI / Luca Pellegrini alla Juventus potrebbe essere solo di passaggio.

Il terzino, arrivato in bianconero nell'affare che ha portatoalla Roma, potrebbe trasferirsi in Sardegna: Il- come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport - avrebbe chiesto il prestito del calciatore. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Giorni di riflessione per i bianconeri.