CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO BRASILE REAL MADRID / Marcelo ha vissuto una stagione tra alti e bassi quest'anno con il Real Madrid. Il tutto è sensibilmente migliorato con il ritorno in panchina di Zinedine Zidane.

L'allenatore francese ha infatti rimesso al centro del suo progetto anche il brasiliano, dandogli piena fiducia. Durante un'intervista per 'Esporte Espetacular', il terzino, accostato anche alla, ha parlato del suo allenatore e del futuro, per il quale si è ipotizzato recentemente anche un ritorno in Brasile: "Sono molto affezionato a Zidane, per me è come un fratello maggiore. Sono stato contento del suo ritorno. Il futuro? Vengo da Rio de Janeiro: sono nato ae cresciuto al. Voglio bene a queste due squadre ma ancora non ho pensato di finire lì la mia carriera".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!