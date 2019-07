Calciomercato Juventus, Inter-Pogba: ancora conferme

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS POGBA / Pogba è un obiettivo di calciomercato della Juventus. I bianconeri vorrebbero riportare a Torino il centrocampista per completare un mercato da sogno.

Il club campione d'Italia non è però l'unica squadra sulle sue tracce: ilci pensa da tempo ma in queste ore continua a farsi strada l'interesse da parte dell'Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . I nerazzurri - confermano anche stasera a 'QSVS' - sarebbero sulle tracce del centrocampista e si spiegherebbe così il rallentamento della trattativa per portare Barella a Milano. Strappare Pogba alnon sarà certo facile: gli inglesi continuano a chiedere 150 milioni di euro.