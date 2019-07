CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO / Giampaolo vuole Praet, lo ritiene indispensabile. Praet vuole il Milan, la big che attende da un paio di stagioni dove ritroverebbe il suo mentore, l'allenatore che gli ha consentito di diventare un centrocampista universale.

Nei prossimi giorni, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , la dirigenza milanista potrebbe partire all'assalto per provare a trovare nel più breve tempo possibile un accordo con laaccontentando il proprio allenatore. Come abbiamo scritto, la società blucerchiata ha 'promesso' al classe '94 di non opporsi - non chiedendo al contempo la luna per il suo cartellino - a una sua cessione nel mercato estivo apertosi ufficialmente oggi.