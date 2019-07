Calciomercato Atalanta, Berisha alla Spal

CALCIOMERCATO SPAL ATALANTA / Etrit Berisha è un nuovo giocatore della Spal. Il club di Ferrara l'Atalanta hanno trovato un accordo per il trasferimento del portiere albanese.

Giovedì - come riportano i colleghi di Sky Sport - il calciatore sarà a Ferrara per svolgere le visite mediche.