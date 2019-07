CALCIOMERCATO INTER UNITED SPORTING BRUNO FERNANDES / Bruno Fernandes, accostato recentemente anche all'Inter, potrebbe seriamente lasciare lo Sporting durante la sessione estiva di calciomercato appena apertasi.

Il fantasista infatti è stato l'elemento più importante della compagine lusitana, visti i 32 gol e 18 assist realizzati in 53 partite. Sul calciatore ci sarebbe da diverso tempo lo, alla ricerca di un trequartista a cui affidare l'ultimo passaggio. Secondo quanto rivelato da 'express.co.uk', lo Sporting non sarebbe disposto a fare sconti per il proprio tesserato e avrebbe chiesto agli inglesi almeno 70 milioni di euro.

