CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED DE GEA / Il futuro di David de Gea sarà deciso durante l'estate. Il portiere potrebbe lasciare lo United a causa del mancato accordo per rinnovo. Dato per sicuro partente per diverso tempo, nelle ultime ore il suo futuro sembrerebbe poter cambiare.

Secondo quanto affermato dal giornalista Duncanin un podcast su 'Transfer Window', la proprietà dei Red Devils avrebbe riallacciato i colloqui per il rinnovo dell'estremo difensore, alzando l'offerta. La nuova proposta ancora non sarebbe però soddisfacente e le parti starebbero continuando a parlare in questi giorni.

