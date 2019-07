CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID / Christian Eriksen è uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Il calciatore danese infatti potrebbe lasciare il Tottenham in questi mesi, visto il contratto in scadenza nel 2020 e la voglia di non rinnovare con gli Spurs.

Una delle possibili destinazioni per il fantasista, accostato anche alla, sembrerebbe essere il, il quale però avrebbe come obiettivo primario Paulseguito poi da Donnydell'Ajax. Secondo quanto riportato da 'Marca.com', per sondare da vicino le reali intenzioni del club spagnolo, il danese avrebbe dato mandato a uno dei suoi avvocati di recarsi a Madrid in settimana.

