LAZIO LAZZARI SPAL / Manuel Lazzari è vicino ad essere un nuovo calciatore della Lazio, come ampiamente anticipato da Calciomercato.it: la conferma arriva dalle parole di Stefano De Martino, Direttore della comunicazione del club biancoceleste.

Intervenuto a 'Lazio Style Radio', ha affermato: "La Lazio sta lavorando non solo con la SPAL, ma anche con altre realtà e sono giorni molto importanti essendoci tante cose sul tavolo.

Il Direttore Sportivo Igliè fuori in questo momento, sta lavorando con il Presidentesu una serie di operazioni per rafforzare e per rendere più competitiva la Lazio che ha già dimostrato di esserlo ottenendo il quinto trofeo degli ultimi dieci anni. Per quanto riguarda Manuel, ha dimostrato il suo valore ed è stato cercato da tante squadre. È un ottimo profilo ed è appetito da tanti club di valore. Per Lazzari manca solo l'ufficialità ".