ZENIT MARCHISIO / E' ufficiale la risoluzione di contratto tra lo Zenit San Pietroburgo e Claudio Marchisio: l'ex centrocampista della Juventus lascia la Russia dopo solo una stagione con 15 presenze e due con il campionato vinto.

Una stagione sfortunata per l'italiano che si è dovuto operare al ginocchio nello scorso aprile dopo aver saltato tutta la seconda parte di stagione. Per Marchisio non è escluso ora un ritorno in Serie A: dalalla, senza dimenticare la, sono diverse le società che potrebbero aprofittare dell'occasione. Marchisio in Italia ha vestito la maglia dellaper tutta la carriera, ad eccezione di una stagione ad Empoli.