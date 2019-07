p>INTER MILAN MALAGO SAN SIRO/ Intervistato ai microfoni di 'Rai Radio Uno', Giovanni, presidente del CONI, ha parlato del futuro dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro anche in ottica Olimpiadi del 2026: "Al CIO non interessa molto se dovesse essere un nuovo impianto o ristrutturato, è una partita tutta da giocare". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Malagò ha poi aggiunto: "In tutto il pianeta, gli stadi vengono buttati giù e poi ricostruiti, se noi, in base alla storia di San Siro, dovessimo ritenere di lavorare sul vecchio Meazza, sarà così".