JUVENTUS SASSUOLO TRAORE' / Da Traorè a Boateng e Caputo: l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali fa il punto della situazione sul mercato neroverde parlando ai microfoni di 'gazzetta.it'.

Si parte dal centrocampista che laè pronta ad acquistare dall'Empoli: "Su Traorè - dice il dirigente - siamo molto fiduciosi, ma se succedesse lo vorremmo non in prestito ma con un diritto o un obbligo di riscatto: noi lavoriamo così, progettiamo per crescere".

Altro capitolo quello che riguarda Boateng: "Non credo tornerà, difficile. Penso che il Barcellona lo riscatterà e forse lo girerà ad un’altra squadra spagnola: probabilmente resterà in Liga". Infine, una mezza ammissione su Francesco Caputo, altro calciatore che dall'Empoli potrebbe finire alla corte di De Zerbi: "E' adatto al nostro sistema di gioco"