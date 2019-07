Boca Juniors, Benedetto chiede la cessione

BOCA JUNIORS BENEDETTO MARSIGLIA / Riunione d'urgenza in casa Boca Juniors per decidere il futuro di Dario Benedetto.

Accostato anche allain passato, l'attaccante argentino secondo 'Tyc Sport' ha incontrato il presidente Angelici e il direttore tecnicoper chiedere la cessione in Europa. Sotto contratto fino al 2021 e con una clausola rescissoria da 21 milioni di euro, 'El Pipa' ha ricevuto un'offerta importante dal, che vuole puntare su di lui per la sostituzione di Mario, libero sul mercato a parametro zero.