CALCIOMERCATO CHELSEA UFFICIALE KOVACIC/ Come riportato dai canali ufficiali del club londinese, il Chelsea ha ufficialmente riscattato il cartellino di Mateo Kovacic, centrocampista croato ormai ex Real Madrid.

L'ex giocatore dell'Inter era stato accostato proprio al club nerazzurro per un possibile ritorno a San Siro, così come alla Juventus di Maurizio Sarri, suo ex allenatore a Stamford Bridge. Invece è arrivata la firma con il Chelsea, condita anche da alcune dichiarazioni: "Sono stato molto bene in prestito qui, sto bene in Premier League e a Londra. Sono molto felice di restare in maniera permanente. Abbiamo avuto una grande annata vincendo l'Europa League e spero di poter dare molto nella prossima".