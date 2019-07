NAPOLI VERDI MARIO RUI TORINO / Il Torino prova a stringere i tempi: Simone Verdi e Mario Rui sono da tempo nel mirino della società granata con il Napoli pronto ad ascoltare offerte per la loro cessione.

Una proposta che, secondo quanto riportato da 'Kiss Kiss Napoli', sarebbe arrivata proprio dal club granata: 32 milioni di euro per l'esterno portoghese e l'attaccante ex. Una cifra che potrebbe anche spingere gli azzurri a dire sì e dare il via libera definitivo alla cessione dei due. L'affare potrebbe subire un'accelerazione in breve tempo considerato che la stagione granata inizierà prima vista la 'promozione' ai preliminari di Europa League che porterà la squadra dia debuttare il 25 luglio.