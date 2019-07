CALCIOMERCATO INTER LAZARO/ Valentino Lazaro è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno austriaco, ormai ex Hertha Berlino, è stato annunciato dal club meneghino attraverso i suoi canali ufficiali. Lazaro, classe 1996, è il nuovo rinforzo per la fascia destra sotto la guida di Antonio Conte, ex tecnico di Juventus e Chelsea.

L'originario di Graz ha firmato un contratto con l'Inter fino al 2023, come riportato dalla Beneamata:

