MILAN CEBALLOS / Dani Ceballos, fresco campione d'Europa con la Spagna Under 21, mette in chiaro le sue ambizioni in vista della prossima stagione calcistica. Legato al Real Madrid fino al 2023, accostato al Milan, il trequartista non ha alcuna intenzione di vivere un altro anno da comprimario in 'blanco'.

Al ritorno dalla vittoriosa spedizione delle Furie Rosse in Spagna, il calciatore - come si legge su 'as.com' - ha dichiarato: "Ho sempre detto che ho un contratto di quattro anni con il Real, ma è vero che sono felice quando gioco a calcio, quando mi sento importante sul campo e con la fiducia è molto più facile. L'anno prossimo voglio giocare 40 partite e cercare di vincere ma soprattutto cercare di partecipare al campionato europeo 2020". Come raccontato da Calciomercato.it, s u Ceballos c'è la volontà del presidente Florentino Perez di non veder partire il calciatore a titolo definitivo e la speranza di convincerea puntare subito su di lui.