CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI SPAL MURGIA - Manuel Lazzari è ad un passo dalla Lazio.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il club capitolino, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , ha raggiunto l'accordo con la: il 25enne esterno destro si trasferirà a Roma a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 10 milioni di euro fissi più il cartellino di Alessandro, già dal gennaio scorso alla corte di Leonardo. Per Lazzari è pronto un contratto quinquennale, scadenza 2024, restano da limare solo i dettagli tra le società per quanto riguarda le modalità di pagamento. Nel weekend appena trascorso, come vi abbiamo raccontato , sono stati fatti dei passi in avanti verso la fumata bianca. Che adesso è davvero vicina.