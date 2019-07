NAPOLI JAMES RODRIGUEZ CAPRI / "James Rodriguez a Capri per firmare con il Napoli": la notizia ha fatto in breve il giro del web. Il colombiano sarebbe sull'isola con il suo procuratore Jorge Mendes e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis per siglare l'accordo con la società partenopeo.

Una notizia che in realtà non trova conferme, con i dirigenti delche non si troverebbero sull'isola azzurra ma a Milano per l'Assemblea di Lega.

James Rodriguez, eliminato ai quarti di finale della Copa America con la sua Colombia, ha appena iniziato la vacanza e attende novità sul suo futuro dopo aver dato il suo assenzo al trasferimento in azzurro. Toccherà poi a De Laurentiis e Jorge Mendes riuscire a convincere il presidente del Real Madrid Florentino Perez ad accettare la proposta di prestito con diritto/obbligo di riscatto e trovare la quadra sulle cifre.