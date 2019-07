Napoli, ballano 20 milioni per l'addio di Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE - Lorenzo Insigne ha ribadito la sua volontà di restare al Napoli durante il ritiro della Nazionale. Ma qualora il club partenopeo dovesse riuscire a mettere a segno il doppio colpo nel reparto offensivo, prendendo sia James Rodriguez che Lozano, allora il futuro del capitano degli azzurri tornerebbe in bilico.

Secondo il portale spagnolo 'El Gol Digital', ci sarebbe un ritorno di fiamma dell'su Insigne, che avrebbe una valutazione di 90 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva dai 'Colchoneros' per un calciatore di 28 anni: i biancorossi non sarebbero disposti a mettere sul piatto più di 70 milioni. Una distanza importante che potrebbe far saltare l'affare.